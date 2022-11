Společnost PROPERITY bojuje s nedostatkem nových bytů v Brně a zahájila výstavbu 500 jednotek

„Aktuální územní plán města Brna z roku 1994 je zastaralý a nevyhovující potřebám rychle se rozvíjejícího moderního města, kterému dle odhadů chybí asi 4.000 bytů,“ přibližuje situaci v Brně generální manažer developerské společnosti PROPERITY Tomáš Drozd. „Brno bohužel letos neschválilo dlouho připravovaný nový územní plán. Vyhlídky na systémové zlepšení situace se odsouvají minimálně o několik let. Bez změny územního plánu například není možné stavět byty na brownfieldech, jakkoliv by to bylo vhodné z urbanistického hlediska,“ doplňuje Drozd.