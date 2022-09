Sexting provozují i děti. Pětina se setkala se zneužitím své fotky

Největším rizikem sextingu je zneužití intimní fotky nebo videa. S tím se setkala pětina mladistvých, u dětí do 15 let je to dokonce 26 %. Naopak dospělí mají takovou negativní zkušenost jen ve 3 % případů. Nejčastějším typem zneužití je vyhrožování zveřejněním, zveřejnění fotky nebo šikana. Ke zveřejnění a nikoli jen výhružkám dochází často u mladistvých uživatelů.