Senioři, využijte bezpečí a výhody praktického bankovního účtu

Jenže jak začít? Založení bankovního účtu je rychlé a jednoduché. Například u ČSOB si senioři mohou založit účet zdarma na každé poště a trvá to jen pár minut. „Je určitě bezpečnější nechat si zasílat důchod na účet než nosit větší obnos peněz každý měsíc z pošty. Senioři, kteří si zřídí Poštovní účet, si mohou na poště nebo z bankomatů vybírat menší částky, a to kolikrát budou potřebovat. Za klienty navíc navedeme důchod na účet bez nutnosti návštěvy České správy sociálního zabezpečení,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB. K bankovnímu účtu pak patří i platební karta. Tou lze platit téměř všude, a pokud by i přesto někdo chtěl platit raději hotově, stačí si zdarma peníze vybrat v některém z bankomatů ČSOB.

Právě dostupnost je pro seniory stěžejní. Málokdo ale ví, že výběr hotovosti je s Poštovním účtem od ČSOB možný i na všech poštách, a to jednou měsíčně zdarma. Navíc seniorům ČSOB zajistí jednou měsíčně zdarma donášku hotovosti domů, na chatu nebo třeba do lázní. Stačí jen zavolat na infolinku a tuto službu si objednat.

Mít účet v bance a ovládat ho online je v dnešní době stejně přirozené jako nosit u sebe mobil. A platí to i pro seniory. Vždyť přístup k internetu už má každá druhá česká domácnost osob nad 65 let a pro spoustu z nich banka v počítači dávno není strašákem. Změna je postupná, nicméně velký zlom nastal v roce 2020, kdy svět zachvátila pandemie koronaviru. Zatímco osobní návštěva v bance tehdy znamenala zvýšené riziko nákazy, doma u počítače nebo mobilu se člověku sotva mohlo něco stát.

Není to vůbec složité. Když se senioři rozhodnou založit náš Poštovní účet na poště, stačí jim k tomu několik minut. Tím, že v ČSOB za ně vyřídíme komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení, odpadají jim další návštěvy úřadů. Ještě bych k tomu dodal, že do 31. července tohoto roku máme speciální akci. Pokud si senior založí účet a nechá si na něj přesměrovat svůj důchod, připíšeme mu na účet odměnu ve výši 1 000 korun. Další tisícovku pak dostane za využití naší mobilní banky ČSOB Smart a za zaplacení platební kartou. Více informací naleznou zájemci o účet na webové adrese www.csob.cz/az2000 .

K tomu ještě doplním, že více než polovina seniorů s účtem v ČSOB už běžně používá internetové nebo mobilní bankovnictví. A podle Českého statistického úřadu přistupují na bankovní účet přes internet dokonce už více než dvě třetiny lidí ve věku od 55 do 64 let a skoro polovina těch, kterým je od 65 do 74 let. Moje závěrečné doporučení tedy je: Přidejte se k nám také a využívejte bezpečí a komfort služeb jedné z největších bank v České republice.