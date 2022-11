Schodišťové sedačky, cesta k nezávislosti. Získejte dotaci až ve výši 99 procent

Schodišťové sedačky můžete znát i pod názvem schodišťové výtahy nebo výtahy pro seniory. Mnohdy za vás vyřeší dilema, zda rodiče, popřípadě prarodiče přestěhovat z patrového domu do bezbariérového bytu, či nemovitost přizpůsobit jejich potřebám. To však znamená vynaložení nemalých finančních nákladů. Jak již bylo zmíněno, chůze do schodů nemusí nutně trápit jen seniory. A to je jeden z hlavních důvodů, proč české domácnosti začínají využívat služeb schodišťových sedaček – šikovné pojízdné křeslo, které nejenom dobře vypadá, ale umí malý zázrak, a to udělat z nekomfortního bydlení opět příjemný domov.