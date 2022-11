Rozhodněte o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás

Finálové hlasování o nápadech Brňanů probíhá v tradičním termínu od 1. do 30. 11. 2022 prostřednictvím stránek paro.damenavas.cz nebo full účtu na Brno iD (pomocí tohoto účtu si lze v Brně pořídit i elektronickou jízdenku na MHD nebo uhradit platbu za odpady). Hlasovat v participativním rozpočtu mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým pobytem v Brně, kdy každý má k dispozici pět hlasů kladných a dva záporné. V galerii se lze podívat na nápady, kterým mohou brněnští rezidenti už nyní dát své hlasy.

Od svého začátku v roce 2017 se participativní rozpočet postupně dostal do povědomí velké části Brňanů. Poskytuje obyvatelům možnost podílet se na rozvoji a vylepšení města pomocí jejich nápadů a hlasování. V jarní části navrhují Brňané projekty, pro které musí získat podporu. Tyto podpořené projekty jsou v průběhu léta posouzeny magistrátními odbory i městskými částmi a ty, které jsou vyhodnoceny jako proveditelné, soutěží o vítězství v celoměstském finále. Letos tak do listopadového hlasování postoupilo téměř pět desítek proveditelných projektů a vítězné nápady do celkové částky 35 milionů korun město uskuteční.