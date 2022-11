Nečekaný pomocník v předvánočním shonu. Pomůže vám si odpočinout, soustředit se a mnohem víc

Možná jste už taky zažili situaci, kdy se vracíte domů, máte plné ruce, snažíte se odemknout dveře a do toho vám zvoní mobil. A vy to prostě musíte vzít. Bezdrátová technologie v takové situaci umí pomoci.

I proto se sluchátka v posledních letech stala nepostradatelnou součástí výbavy uživatelů smartphonů, tabletů nebo notebooků. Co ale v situacích, kdy to nestačí? V těch vám na pomoc přispěchají našlapaná O2 pods+ s novými prémiovými funkcemi.

Právě současná uspěchaná a rušná doba přinesla inspiraci pro funkci inteligentního potlačení okolního hluku. Sluchátka O2 pods+ vybavená touto technologií přináší uživatelům zase o trochu více komfortu. S nimi si nejen uvolníte ruce, ale můžete se i odpojit od okolních zvuků, které vás ruší. Jednoduše je odfiltrujete. Díky tomu se můžete plně soustředit jen na to, co opravdu chcete.

Konec roku tradičně bývá obdobím, kdy mají všichni plné ruce práce. Je to ale zároveň doba, kdy nemusí být úplně snadné si najít chvilku pro odpočinek. Byť jen na trochu čtení nebo pokračování oblíbeného seriálu.

Důležitým prvkem předvánočních příprav je bezpochyby nákup dárků. Není to jen o tom, vymyslet, co by tak vaše blízké mohlo potěšit. Letos ale možná více než kdy jindy řešíte i otázku výdajů a snažíte se je udržet na uzdě.