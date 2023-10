Mezinárodní strojírenský veletrh 2023 v Brně se zaměří na efektivní a udržitelný průmysl

„Mezinárodní strojírenský veletrh je významnou událostí, která poskytuje příležitost sdílet inovace i vize pro budoucnost průmyslu. Těší mě, že veletrh v letošním roce udělal další krok k předcovidovým ročníkům, zejména z hlediska mezinárodnosti akce. Do Brna míří obchodní mise, mezi kterými se objeví i významné obchodní delegace ze Spojených států amerických, Ukrajiny, Nizozemska, Indie, Kolumbie a dalších zemí světa,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

„Těší mě, že Mezinárodní strojírenský veletrh neustále drží krok s dobou a reaguje na to, co průmysl potřebuje. Dává firmám příležitost se ukázat domácím i zahraničním partnerům, mohou nasbírat inspiraci v oblasti digitalizace a nejnovějších technologií a ukazuje i studentům, jaké mohou najít uplatnění v průmyslových firmách. Za Svaz průmyslu a dopravy zahájíme MSV naším Sněmem. Vládě ukážeme konkrétní problémy firem a představíme návrhy jejich řešení,“ řekla Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Digitalizace se stává nedílnou součástí průmyslových procesů a otevírá dveře do nové éry efektivity a konkurenceschopnosti. Mezinárodní strojírenský veletrh se této tématice dlouhodobě věnuje a představuje nejnovější přístupy a řešení, které digitalizace nabízí. V pavilonu F návštěvníci najdou expozici Digitální továrna 2.0 , která se zaměří například na 5G sítě, management energií, udržitelnost průmyslu nebo efektivní aplikaci umělé inteligence. Hlavním partnerem projektu je v letošním roce Národní centrum Průmyslu 4.0, které ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0, společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing představí cestu k úspěšné firmě 21. století. Připravena bude také Digitální stage pro prezentaci případových studií i nových technologií. „V letošním roce bude poprvé k dispozici i druhé pódium pro navazující diskuze o aktuálních tématech,“ doplnil Michal Svoboda, vedoucí marketingu a komunikace.

Na brněnském výstavišti se v letošním roce budou prezentovat společnosti zabývající se autonomní přepravou. Návštěvníci budou mít příležitost vyzkoušet si jízdu v autonomním autobuse od společnosti Aurrigo. Vozidlo se dokáže pohybovat na zadané trase bez řidiče, vyhýbat se překážkám nebo i zastavit v případě potřeby. V areálu výstaviště se bude dále pohybovat také autonomní Last Mile Delivery robot společnosti BringAuto, který umí doručovat balíčky konkrétním zákazníkům. Autonomní doprava budoucnosti je na brněnském výstavišti zastoupena díky projektu LivingLAPT, který podporuje EIT Urban Mobility, iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), orgánu Evropské unie. Na realizaci pavilonu autonomie se podílí také výzkumná organizace PowerHUB.

Mezinárodní strojírenský veletrh a souběžně konané akce začínají na brněnském výstavišti v úterý 10. října 2023 a potrvají do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na webových stránkách www.msvbrno.cz.