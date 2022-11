Dívky v Bangladéši bojují proti dětským sňatkům. A vyhrávají

Anannya by si nedovolila aspirovat na to, že bude hrát fotbal profesionálně. Chtěla si jen čas od času zakopat s kamarádkami před domem.

Ale to nebylo možné. Jak sama říká, pro dívku z Pirgacha, rurální oblasti na severu Bangladéše, bylo nemyslitelné účastnit se jakýchkoliv her venku. Hluboce zakořeněné kulturní normy a náboženské přesvědčení o tom, co dívky mohou a nemohou, utvářely životy mladých lidí vyrůstajících v Pirgacha po celé generace. Tyto normy zpravidla vedou dívky ve věku Anannyi k nuceným sňatkům, na kterých se dohodnou rodiny nebo vnější strany, a to bez ohledu na názor těch, kterých se to týká nejvíce.