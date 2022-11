Čtyři zásadní důvody, proč více chodit každý den

Chcete shodit přebytečná kila? Začněte chodit - do práce, do školy, do přírody. Nemusíte běhat nebo zvedat činky. I při chůzi spálíte slušnou porci kalorií. Navíc chůze patří mezi aktivity, kdy pálíte tuky mnohem víc než při kardiu (např. běhání). Nejvíce tuku totiž spalujete při tepovce v rozmezí 60–75 % vaší maximální tepové frekvence. A to je zrovna při chůzi. S chůzí si můžete různě hrát, přidávejte vzdálenost, zrychlujte tempo, choďte do kopců či do schodů a projeví se to velmi příznivě na vaší kondici. Dokonce si přitom vybudujete nějaké svaly. Když přidáte ještě například hole pro nordic walking, posílíte při chůzi celé tělo.