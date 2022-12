Češi i Slováci vyžadují kvalitní bankovní produkty, říká Martin Techman, člen představenstva VÚB

Na podzim VÚB představila Spoření bez limitů s atraktivním úrokem 6,15 % p.a., které spojuje jednoduchost online řešení a flexibilitu bez jakýchkoli poplatků a omezení. Co vedlo VÚB k rozšíření retailové nabídky na český trh a v čem jsou čeští a slovenští zákazníci rozdílní, vysvětluje Martin Techman, ředitel retailového bankovnictví VÚB banky.

V ČR je VÚB vnímána jako korporátní banka. Co Vás vedlo k představení spořícího produktu pro fyzické osoby?

Český trh se zdá být dost konkurenční. Jak se na něm dá prosadit? Lze to srovnat se Slovenskem?

Obě země jsou velmi rozvinuté z pohledu běžných bankovních služeb a digitalizace. Slovenský trh výrazně ovlivňuje jeho velikost při srovnatelném množství bank a také členství v eurozóně, musí tak pracovat s výrazně nižší marží. Do nedávna byla třeba průměrná sazba hypotéky na Slovensku druhá nejnižší v EU.

Klienti v obou zemích jsou nároční na kvalitu produktu, jednoduchost a rychlost procesů, a to především online. Pro nás představuje koruna na jednu stranu příležitost, ale na druhou stranu i komplikace. V prostředí SEPA jsme schopni v průběhu sekund posílat platby na druhou stranu Evropy za stejných podmínek jako doma. To ale neplatí u koruny, a tak jsme museli vytvořit sběrný účet v rámci české pobočky. Převod proto trvá o den déle, ale bez poplatků pro platby do zahraničí.