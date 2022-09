Central Group: Vlastní byt v Praze je bezpečná ochrana před inflací

Jarní průzkum NMS Market Research ukázal, že každý desátý Čech ve věku od 26 do 36 let chystá v horizontu 12 měsíců koupi nebo stavbu nemovitosti. A až polovina mladých se podle něj chystala měnit své bydlení během 5 let. Tyto plány dávají smysl. Vlastní bydlení, které je pro Čechy přirozenou volbou, se rekordně zhodnocuje. Nabídkové ceny vzrostly od roku 2015 o 146 % a prodejní dokonce o 162 %. Podle Eurostatu v ČR vzrostla cena nemovitostí, a tedy i jejich hodnota, v letošním prvním čtvrtletí meziročně nejvíce v celé Evropské unii, a to o 24,7 %.