Bydlíte v domku a nemáte peníze na topení? Informace o pomoci najdete na mitdomov.cz

Paní Marta už se nemusí chodit ohřát k sousedce. Pětasedmdesátiletá žena žije v malé obci na Vysočině, po úmrtí manžela zůstala v rodinném domě sama. Zatopit si v kotli je pro ni čím dál větší problém. „Loni už to pro mě bylo těžké, letos jsem ani nezatopila. Už jsem si neměla za co koupit uhlí,“ uvedla. Rodinu paní Marta už nemá a svěřit se někomu ze sousedů se styděla. „Nakonec jsem spolkla hrdost, protože nevím, jak bych tady hospodařila v těch lednových mrazech,“ popsala paní Marta.

Pomoc nakonec našla v nedaleké obci s rozšířenou působností. Sousedka ji tam na radu starosty vzala autem a na obecním úřadě pomohli paní Martě podat žádost o příspěvek na bydlení. „Já si nejdřív říkat státu o peníze nechtěla, nejsem žebrák. Když mi ta paní na úřadě říkala, že už to řeší tento týden popáté a že je to příspěvek pro normální lidi, tak jsem to vyplnila,“ vysvětlila svoje obavy paní Marta.