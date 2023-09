Akce MSI „Zpátky do školy“ je zpět: Speciální nabídka výjimečných notebooků pro práci i zábavu

Komerční článek

Už je to tady, opětovné usednutí do lavic po dvouměsíčních prázdninách nemusí být zrovna dvakrát vzrušující a člověk by si rád dopřál další měsíc volna. Nakonec, vždy je na co se těšit, ať už na spolužáky, nebo nabytí nových informací. Máme pro vás tipy, jak si vybrat nového parťáka v podobě notebooků, se kterými se do školy jistě těšit budete!

Foto: MSI Akce MSI „Zpátky do školy“ je zpět: Speciální nabídka výjimečných notebooků pro práci i zábavu

Článek Začněme špičkovým herním notebookem MSI, modelem Raider GE78HX. Notebook se vyznačuje RGB světelnou lištou kolem šasi, kterou je možno barevně nakonfigurovat dle vlastních preferencí, a je vybaven technologií MSI Overboost, jež maximalizuje TDP až na 250 W. Notebook se může pochlubit 17palcovým QHD displejem s obnovovací frekvencí 240 Hz. Pohání ho procesor Intel Core i9-13950HX 13. generace a lze jej nakonfigurovat až s 32GBx2 DDR5 Dual Channel RAM a až 2TB NVMe PCIe SSD. O grafický výkon se postará NVIDIA GeForce RTX 4080 s 12GB pamětí GDDR6 VRAM pro ty nejnáročnější hry. Foto: MSI MSI Raider GE78HX MSI Katana: Dvojsečná zbraň pro studium a hraní her Katana 15 dobře poslouží studentům, kteří potřebují výkonnou a zároveň cenově dostupnou variantu pro bezproblémový chod všech svých studijních i herních seancí. Pro Katanu jsou všechny školské projekty a pracovní záležitosti hračkou, a to díky 12. generaci procesorů Intel Core i7, grafice Nvidia GeForce RTX 4060, 16GB RAM a 144Hz displeji. Rovněž je na trhu ve specifikaci s 4050. Ať si vyberete jakoukoliv variantu, stále budete mít dostatek výkonu na to, abyste mohli pracovat na velkém množství projektů. Cena v akci 27 990 Kč. Foto: MSI MSI Katana 15 Řada Prestige: Dokonalá kombinace estetiky a výkonu MSI Prestige 14 Evo spojuje to nejlepší od Intelu a MSI pro dosažení vynikající produktivity. Notebook váží pouhých 1,29 kg a jeho tloušťka je jen 15,9 mm, takže v tenkém a lehkém šasi se skrývá spousta výkonu. Prestige 14 Evo je poháněn procesory Intel Core i7 12. generace a integrovanou grafikou Intel Iris Xe, zvládne tak většinu vašich počítačových potřeb na cestách. Baterie s dlouhou výdrží, kterou lze rychle nabít až na 60 % za méně než 48 minut, zajistí, že vám na cestách nikdy nedojde energie. Tvůrce jistě potěší technologie True Pixel, která umožňuje provádět základní editační úlohy. Cena nyní 19 990 Kč. Foto: MSI MSI Prestige 15 Řada Modern: Buďte průkopníkem trendů MSI Modern 15 vrací šmrnc do každodenní práce s počítačem. Přináší elegantní design v kombinaci s výkonným hardwarem, který zajistí, že vaše každodenní požadavky na produktivitu a komunikaci budou splněny se stejnou elegancí jako u špičkových firemních notebooků. Nyní tedy můžete být nejen produktivnější, ale také přitom udávat nové trendy. Design disponuje tloušťkou 19,9 mm a hmotností pouhých 1,7 kg. Podporuje rychlé nabíjení PD a poskytuje odolnost na vojenské úrovni. Řada Modern je k dispozici ve variantách Modern 14 a Modern 15, jež má navíc numerický blok. Cena nyní 25 490 Kč. Foto: MSI MSI Modern 15 Veškeré notebooky v akci najdete v naší kampani Zpátky do školy 2023.