5 věcí, na které se zaměřit při kontrole historie vozu

Jednoduše řečeno, zda prodejce ví o vozidle vše, nebo zda před vámi něco netají. Jak historii vozidla prověřit a na co se při ní zaměřit? Zde je 5 základních věcí, které byste rozhodně neměli opomenout zkontrolovat. Které to jsou?

Rok výroby, nebo rok uvedení do provozu? V inzerci bývá v poli pro určení stáří uvedené oboje. Záleží, který rok tam prodejce uvede. Zpravidla se roky shodují, ale u nemalého počtu aut může rozdíl mezi nimi být rok, ale i více. Například u předváděcího vozu může být rozdíl i několik let. Rozdíl ve stáří má samozřejmě vliv na cenu vozidla, a to zejména u mladších aut. Stáří vozu je přitom jeden ze základních parametrů, o kterém mají kupující jasnou představu ještě předtím, než začnou hledat reálné auto. Někteří z nich si však nevědomky koupí auto o několik let starší za neodpovídající cenu. Díky prověření historie vozidla nebudete mezi nimi.