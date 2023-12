Očima Saši Mitrofanova: Život v zajímavých časech

My teď zase žijeme v zajímavých časech. Demokracie není možná bez demokratů. A když se ve světě momentálně houfují zapřisáhlí odpůrci demokracie, je tu opět nebezpečí a nejistota.

Už neřekne nikdo, jak se to stávalo ještě před deseti patnácti lety, že současná doba není příbuzná s 30. lety minulého století. I toho Hitlera svět má, o to horšího, že má jaderné zbraně a neustále jejich použitím vyhrožuje.

Už jsem jednou psal o jistém paradoxu dnešní české společnosti. Pravdu o tom, co se ve světě i u nás děje, totiž zpravidla neříkají lidem profesionální politici, ale profesionální vojáci ve službách českého státu.

Oba to v minulých dnech potvrdili. Generál Řehka pokračuje ve své vysvětlovací misi, během níž se snaží vytrhnout spící české občanky a občany z letargické zahleděnosti do vlastního pupku a doložit nejen to, že se musíme připravovat na válku s Ruskem, ale také neméně důležitou okolnost, že když se na ni připravíme včas a Kreml zjistí, že může dostat přes držku, válka v horké fázi nebude.