Očima Saši Mitrofanova: Zatracená setrvačnost

S budoucí chotí se seznámil v práci, slovo dalo slovo, začali spolu chodit. „A tak jsme chodili a chodili,“ vyprávěl, „léto už skončilo, začal podzim a my jsme furt chodili, a když mi v zimě začala bejt zima, tak jsem jí řekl: Co pořád jenom chodíme, mě už to nebaví, pojďme se vzít.“ A vzali se, měli dvě dcery a žili spolu docela dobře. To byl příklad vhodně přerušené setrvačnosti.

Tento poetický úvod se mi hodil proto, že chci dnes rozebrat tu zatracenou setrvačnost. Jak se projevuje v soukromém životě lidí, to se týká zpravidla jenom jich samotných a není to téma pro veřejné rozjímání. Jenže setrvačnost je ta potvora, která vždy vleze do rozhodování občanského. Jinými slovy do volby zástupců v mocenském soukolí. A tady kvete jako blín.

Jaké jsou hlavní mýty o politice a politicích, které jsou po desetiletí až staletí usazeny v obrovském množství i jinak chytrých hlav? Namátkou a opravdu jenom selektivně. „Politika se dělá pro lidi.“ To ano, jen se zapomíná dodat, pro které lidi. Žádný politik nebude nikdy pomáhat všem lidem, má na mysli především vlastní voliče, a to je správně, protože jen díky nim je v mocenském postavení. Máme ovšem i čerstvý příklad politika, který rozdával ze státního, aby on sám zůstal u moci a neměl oplétačky se soudy a třeba i s Vězeňskou službou.

„Pan prezident je svorník národa, je to člověk, k němuž se musí vzhlížet.“ Nesmysl, který má kořeny v monarchii. V současném Česku není prezident nic víc než vysoký státní úředník, který má přesně vymezené funkce. Císař pán ani tatíček na Hradě v žádném případě nesedí. Na stav peněženek voličů nemá vliv.

A nakonec moderní mýtus: „Musíme za každou cenu mít prezidentku (Slováci ji mají!).“ Což o to, mít v Česku Zuzanu Čaputovou, bylo by to tvrzení odpovídající realitě. Jenže je to dobrá prezidentka proto, že dobře vykonává svůj úřad. Má, jak se lidově říká, pod čepicí, nejen zářivý úsměv a blond vlasy.