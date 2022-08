Očima Saši Mitrofanova: Princ by byl lepší, ale skladem není

Nic proti tomu, ale mně se u takových stížností vyjevuje scéna z ukrajinského seriálu Sluha národa, který lze zhlédnout na Netflixu. Prezident Holoboroďko, kterého hraje Volodymyr Zelenskyj, je tam vystaven nekonečné litanii taxikáře, kterému se nelíbí nic z toho, co dělá současný šéf městského obvodu, a který zdůrazňuje, že kdyby to dostal do ruky on, se dvěma ekonomickými VŠ, bylo by hned líp.

Nakonec ho otrávený prezident bere do pracovny zmíněného šéfa, toho odvolává z funkce a sděluje taxikáři, že od této chvíle vede obvod on. Pak odchází za zoufalého řevu nového šéfa, jak si to ten prezident vůbec představuje…

Čistě odborné spory o tom, co je možné udělat s vysokými cenami energií, má komentovat skutečný specialista, což nejsem. Vím ale, že premiér nemusí být honěný v hospodářských řešeních. Jeho práce je poskytnout politickou vizi. Je tady taková koncepce, byla vyřčena? Ano, byla. Toto pondělí.

Je na každém kritikovi činů Petra Fialy, aby si tento projev přečetl. Jistě budou hodnocení rozdílná, ale nelze popřít, že český premiér se tady ukázal jako inteligentní politik a systematicky uvažující člověk. Jestliže bude mít někdo námitku, že politik v této vysoké státní funkci musí být z definice inteligentní a uvažovat a jednat systematicky, dovolte, abych se, s přihlédnutím k minulému volebnímu období, nezdvořile rozchechtal.

Fiala informoval voliče, jaká je situace, v čem tkví kořeny krize a co vláda hodlá pro její zmírnění udělat. Je bez diskuse, že zajíci se počítají až po honu. Ale posoudit, jak probíhají přípravy na tento hon, je možné pouze před jeho započetím. Nelze samozřejmě vyloučit, že na vrcholu těžkostí budou jednotlivé body z tohoto Fialova projevu zrovna jemu otloukány o hlavu jako nesplněné. Jenže kdyby veřejnost ani nevěděla, co chce vláda pro zabrzdění krize udělat, bylo by to podle mého názoru horší.