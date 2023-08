Očima Saši Mitrofanova: Poučení o skřetech z pětapadesátiletého vývoje

Obsah tehdejšího Poučení plně odrážel východiska komunistů a jejich potřebu zabalit rok 1968 do ambaláže, která by byla srozumitelná pro jejich členy a odpovídala požadavkům Kremlu.

Samotný impuls, hledat příčiny jevu a vyvodit z toho důsledky pro budoucnost, byl logický. Svým způsobem bylo logické i to, jak s tímto postupem komunisté naložili. Přispěli tím ke zbourání mýtu „socialismu s lidskou tváří“, hnací to sily roku 1968.

Předchozími řádky jsem chtěl říci, že poučení z jakéhokoli vývoje (když z toho sundáme sliz souvislosti s normalizačním dokumentem) je nezbytné pro další život. V pondělí to bylo 55 let od invaze vojsk v čele se SSSR do Československa. Jaké by tedy mělo být poučení z následného pětapadesátiletého vývoje?