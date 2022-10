Očima Saši Mitrofanova: Po druhém kole senátních voleb: ANO? NE!

„Já nechci tady rozebírat blíž tyhlety záležitosti, který se týkají v Praze, ale oni bohužel se rozšiřujou do všech krajů, že. Prej je Babišův projev po tom druhým kole těch senátních voleb lepší než byl ten můj projev na tom Červeným Hrádku. No vidíte na jaké bázi je? Je to tedy ještě báze socialismu? My nevíme, nemáme to nikde napsaný, kolik to je, žádný občanský legitimace, nikdo to neeviduje, do ANO můžou výjimečně chodit i chytrý lidi, podle čeho to tedy zjistit. Ano, mohli bysme ty lidi, bych řekl, nějak tak blíž ukázat, co jsou to zač, jací jsou, jo. No nechceme to dělat v takovém rozsahu. Tímhle způsobem chtějí rozdělovat a panovat. Takže já se demokraticky usnesu, že ten můj projev prostě lepší byl.“