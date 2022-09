Očima Saši Mitrofanova: Planoucí zrak, spravedlnost do vlastních rukou

Jednoznačné a zřetelné vyjádření nepoučeného a nekvalifikovaného hodnotitele je mnohem jednodušší. To předvedl ihned na začátku soudu s Babišem spolek Milion chvilek za demokracii.

Ve skutečné demokracii zatím teprve začala procedura podle stanovených pravidel a teprve na jejím konci zazní, zda je Babiš opravdu odsouzený kriminálník, anebo zda do vězení nepůjde, protože k tomuto verdiktu neshledal soud dostatečné důvody.

Tehdy Piráti bez soudu, jen s planoucím zrakem vlastní spravedlnosti oblékli do vězeňského oděvu řadu politiků a Babiš byl tenkrát mezi nimi. Z těchto politických pampersek už Pirátská strana podle všeho vyrostla, zato Milion chvilek si je slavnostně nasadil.

Dobře to ukazuje epizoda z nezapomenutelného filmu Tengize Abuladzeho Pokání. Mladá čekistka extaticky zazpívá Ódu na radost a má oči jako v orgasmu, zatímco zvuky této hudby jsou podkresem scény mučení a následné vraždy nevinného člověka.

V ódě se zpívá: „Alle Menschen werden Brüder“. To je ovšem utopie. Všichni lidé se nikdy nestanou bratry. Vždy bude mezi různými lidmi nevraživost, zášť a nenávist. Právě pro tento případ vymyslelo lidstvo soudy.

Je to lidský vynález, tudíž není a nebude nikdy dokonalý. Řídí se ale podle určitých pravidel a dává šanci nejen obžalobě, ale i obhajobě. Jinými slovy když bude na závěr soudu prohlášen Babiš za nevinného, do cely nepůjde, i kdyby si to přála většina obyvatel ČR.