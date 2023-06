Očima Saši Mitrofanova: Pirátská kosa na modrý kámen, nebo smír?

Anebo kosa couvne, zarazí se do měkké půdy a bude se pokračovat dál, s Blažkem na spravedlnosti a s Piráty ve vládě… Ne že by se to nemohlo stát, ale co potom Bartoš a jeho lidé budou prodávat jako svou neotřesitelnou přednost? Bude to schopnost uhnout z principů kvůli zachránění této vládní konfigurace, v níž jsou pirátští zástupci na svůj výkon pyšní?