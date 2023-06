Fiala se kvůli Blažkovi sešel s Bartošem, podle premiéra si věc vysvětlili

Premiér Petr Fiala (ODS) se ve středu sešel s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem kvůli pirátské kritice ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Podle předsedy vlády si celou záležitost vysvětlili. Řekl to ve středečním večerním pořadu Co na to premiér na CNN Prima News. Piráti se usnesli, že Blažek ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát i plnění cílů programového prohlášení kabinetu.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ivan Bartoš a Petr Fiala před jednáním vlády