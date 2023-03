Očima Saši Mitrofanova: Padni komu padni

Teď je na horizontu státní snědený krám. Vláda otevřeně řekla, že tempo valorizace, které by zůstalo stejné, by stát, vzhledem k ekonomickému vývoji, přivedlo na mizinu. Jinými slovy udělala Fialova vláda první krok k nabourání letitého stereotypu, že kabinet je tu od toho, aby za každou cenu zajišťoval sociální jistoty, pokud možno všem. Svět, do něhož patříme, se změnil, dostal se kvůli válce s Ruskem do režimu boje a přežití a jistoty jsou to poslední, co v něm lze nyní a v nejbližším období hledat a úspěšně nacházet.