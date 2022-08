Očima Saši Mitrofanova: Nastavit druhou tvář, nebo oko za oko?

Nestává se často, že by ruský zástupce v OSN mluvil o České republice. Byly už tady sice precedenty, kdy se o některých českých politicích vyjadřovali ruští vysocí političtí činitelé z pozic statkáře, kterému se vzbouřili nevolníci a on kvůli tomu nevychází z údivu, co si to ty nuly dovolují. Vrcholem bylo označení blbeček, kterým počastoval pražského primátora Zdeňka Hřiba někdejší údajně liberální ruský prezident, nyní operetně strašidelný jestřáb Dmitrij Medvěděv, kterému se ovšem všichni, i v Rusku, smějí.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov