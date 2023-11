Očima Saši Mitrofanova: Konec starých časů dobrého bydla

Děj se odehrává na Zemi v budoucnosti, do které se vrací pilot vesmírné lodi, který odletěl do kosmu 127 let před začátkem děje, přičemž on sám zestárl jen o deset let. Celá zápletka a hlavní myšlenka díla se váže k následujícímu jevu: Násilné chování lidí a zvířat bylo vymýceno díky tzv. „betrizaci“ – vědecké teorii nazvané podle tvůrců Benneta, Trimaldiho a Zacharova a následně uvedené do praxe. Lidem se aplikují po narození speciální enzymy, jež potlačují agresivitu a zároveň s ní i vůli k rozhodnosti a ochotu čelit riziku.