Očima Saši Mitrofanova: Koncentrák pro demokraty, ANO?

Poslala totiž exposlance STAN Jana Farského do nacistického koncentráku. Tedy vyjádřila přání, aby tam šel na čtrnáct dní. Protože je prý jeliman, který nechápe vděčnost za osvobození ruskými vojsky. Co že se to poslankyně se shodným příjmením tolik rozohnila? Hádejte, můžete třikrát.

Ale rozluštění je snadné. Reagovala na Farského slova na Twitteru, že „21. srpna 1968 Sovětský svaz definitivně potvrdil, že v 2. světové válce neosvobozoval, ale dobýval“. „Díky všem, kteří nás dostali do NATO a EU. Patříme na Západ, pokazit si to už můžeme jen sami,“ podotkl.

Vzhledem k věku by mohla sotva poslankyně se shodným příjmením tlumočit vlastní pocity vězeňkyně nacistického koncentračního tábora. Existuje však mnoho svědectví, která zpracovali historici. Nemám tím na mysli ani tak všeobecně známou skutečnost, že Rudá armáda nakonec nepřinesla osvobození, ale diktaturu jedněch a smrt, utrpení, nebo emigraci jiných nejen v tehdejším Československu, ale ve všech zemích, kam na závěr druhé světové války vstoupila.

Jde o ty koncentráky. Takže co to bylo za osvobození? Soustředím se pouze na věci, které prováděla údajně osvobozující Rudá armáda vlastním občanům, které předtím mučili nacisté. Sovětští vězňové většinou slyšeli: „Buďte rádi, že jsme vás neodkrouhli hned.“ Z hitlerovských koncentráků se přes noc stávaly pobočky gulagu a běžela tzv. filtrace. Nejhůře mezi koncentráčníky na tom byli sovětští důstojníci a sovětští Židé. Byli pokládáni za německé špiony, protože přežili. Přes deset procent těchto vězňů šoupli z nacistického lágru rovnou do sovětského gulagu.

Do roku 1950 fungovaly bývalé koncentráky jako gulagy v zahraničí. Z Buchenwaldu pak bylo převezeno zařízení přímo do gulagu v SSSR včetně „výrobních mechanismů“ (kdo viděl nacistické koncentráky, se snadno dovtípí, oč mohlo jít). Tady je faksimile původního sovětského dokumentu o převezení věcí z Buchenwaldu do gulagu.