Očima Saši Mitrofanova: Jo, zlaté časy bez cenzury

Tehdy, před 34 lety, lidé svobodně vyjadřovali svou nechuť ke komunistickému vládnutí. Čas od času se sešli na Václavském náměstí, dostali možnost volně promluvit do mikrofonu a to bych vám nepřál slyšet, jak ty komouše častovali!

Dokonce estébáci, kteří zrovna měli dozor, nevydrželi, a začali pobaveně prskat. A když se nějaký ne moc chytrý esenbák s pendrekem, který tam měl službu, začal mračit a užuž by se rozmáchl, vždycky ho příslušník té hodné StB zastavil a říkal: „Neblbni, vole! Dyk sme v komunismu, ne? Svoboda, kapišto?“

Pupkatí strůjci v uniformách Lidových milicí taky poslouchali ty řeči o Adamcově vládě a mezi sebou si čas od času prohodili: „Ale má pravdu, Lojzo, no ne?“ Lojza však byl v jednotce nejchytřejší, proto měl starosti, jak se to bude vyvíjet, jestli jejich zřízení padne. A že padne, Lojza měl tušení, páč lidi jsou blbí a nevědí, co je pro ně dobrý.