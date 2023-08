Očima Saši Mitrofanova: Jehova proti Ježíšovi. Kdo s koho?

Kdyby hlavní hrdina seriálu Doron Kabilio a jeho kolegové z jednotky přijeli do Česka, byť jako turisté, klepali by si na čelo snad nepřetržitě. Spatřili by lůzu, která vyvádí u soudů, ale není zastavena tak, aby byla příště zalezlá. Další odřad by viděli u budovy Úřadu vlády, a až by zahlédli muže, který tam škrtí ženu, protože ta má jiný názor než on, zasáhli by automaticky. Nepřítele by hledat nemuseli. V Česku to nejsou militantní muslimové, ale militantní stoupenci barbarského Ruska, kde platí pouze právo silnějšího. Eliho jednotka by u nás jistě bez práce nezůstala.