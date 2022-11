Očima Saši Mitrofanova: Jak je důležité míti…

Všichni znají výrok Václava Havla, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Je to ale tak trochu mýtus. Havlův blízký spolupracovník Michael Žantovský řekl: „Havel byl realista, on si uvědomoval, že pravda a láska nezvítězí nad lží a nenávistí samy od sebe, že je k tomu zapotřebí osobní přínos každého z nás, přínos individuální zodpovědnosti. Ale v té zkratce na demonstraci to působilo takhle. A že si z toho někdo dělá legraci? On sám si z toho někdy dělal legraci.“