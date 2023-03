Očima Saši Mitrofanova: Haag projasnil naše vnitřní poměry

Zážitků z nejrůznějších prostředí mám hodně. Hovořilo se především o Rusku a Ukrajině, ale v souvislosti s tím i o české politice a české společnosti. Nebyla to moje první zkušenost tohoto druhu. Sérii podobných setkání jsem měl v roce 2016 a také to bylo napříč republikou. Rozdíl mezi tehdejší náladou a reakcemi posluchačstva a tím, co jsem zažil v uplynulém roce, byl však nebetyčný.

Před sedmi lety přijímala naprostá většina účastníků argumenty, že Rusko je s námi ve válce a že se to bude stupňovat, v lepším případě jako blouznění redaktora z Prahy, v horším případě jako nepřátelský výpad, proti kterému je třeba vyrazit na zteč. Nejlepší vyznamenání jsem získal od pána na besedě v Šumperku. Nevěděl, jak má co nejvýrazněji vyjádřit svou nevraživost na mou adresu, a tak řekl: „Vy jste ten…lobbista!“ Když jsem chtěl vědět, čeho jsem tedy lobbistou, na chvíli se zamyslel, ale pak se jeho tvář rozzářila: „Vy jste lobbista demokracie!“

Po 24. únoru 2022 je atmosféra úplně jiná. Lidé se skutečně chtějí dozvědět, co vede Rusko k barbarství, které předvádí nejen na Ukrajině, ale také uvnitř vlastní země. A tak si povídáme, můžeme spolu nesouhlasit, můžeme si vysvětlovat pozice, a přitom jsme na stejné lodi. Jen jednou, v Ostravě, se ozval nějaký pan Chcimír, který však odmítal poslechnout cokoliv, co by usvědčovalo Rusko ze zločinů. S takovými jedinci je dialog nemožný, navíc když vám skáčou do řeči. Čas je drahý, bavit se lze jen s lidmi, kteří doopravdy chtějí vědět, oč ve světě a u nás nyní kráčí.