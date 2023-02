Očima Saši Mitrofanova: Důstojný odchod si zaslouží důstojný člověk. Zeman to není

Hned na začátku bych se chtěl vymezit vůči sprostým výkřikům na adresu odcházejícího prezidenta, které kromě hrubých výrazů zahrnují návrhy typu nakopat do p… a podobně. Takové počínání je příznakem spříznění mluvčího s Milošem Zemanem, ač si to sám možná neuvědomuje. Nemohu vyloučit, že se tak chovají i někteří bývalí Zemanovi voliči či obdivovatelé. Záliba v jednoduchých a hloupých řešeních a silném výrazivu to napovídá.

Žádné fyzické kopance se odehrávat nebudou. Zeman odejde, nový prezident prozkoumá, co se za Zemanova vládnutí a možná i s jeho vědomím deset let odehrávalo na Pražském hradě. Pokud se najde něco, co by patřilo do působnosti orgánů činných v trestním řízení, mohly by pak věci nabrat standardní spád a pak by se poznalo, jestli bude co trestně řešit a jak to celé dopadne. Jenže ani v tomto případě není zřejmé, že účastníkem tohoto procesu bude bývalý prezident. Nestíhatelnost hlavy státu za činy v době výkonu funkce je v ústavě.