A obrázek její bysty zastupuje na známkách název státu a na každé britské poštovní schránce, je to takový masivní červený sloup, je vyražen její korunní znak E II R, Elisabeth Regina, ten emblém se ostatně nacházel snad všude, jako by nejen úřady, ale i všechny instituce a spolky byly královské.

Možná je to dnes vidět i v demokratické severní Americe, kde zuří „slovní politická válka“ a povstal kult exprezidenta Donalda Trumpa, ale Kanada je v protikladu vůči Spojeným státům mnohem stabilnější společností, její parlamentní systém nikdo nezpochybňuje. Snad i proto, že její státnost představuje osoba, a nikoli nešťastná ústava, o niž se její jižní sousedé tolik přou. Podle průzkumů veřejného mínění se v Americe 43 procent tázaných domnívá, že do deseti let vypukne opravdová občanská válka.

Až na pár levicových nenávistných šílenců v deníku The New York Times všichni komentátoři Alžbětu oceňují, že dokázala sedmdesát let důstojně reprezentovat státní moc a po celý život se řídila nejvyšší ctností monarchy a dostála svému slibu, jenž pronesla ve svém prvním rozhlasovém projevu v roce 1947, kdy prohlásila, že bez ohledu na délku svého života bude věrně sloužit svému lidu. Dokázala potlačit své názory, byla nemoderní pokornou služebnicí jako zbožná řeholnice, svou namáhavou životní roli zdědila a nepotřebovala prosazovat svou osobnost jako nějaká celebrita. Při každém setkání s lidmi, tak jako ve svých novoročních projevech, posilovala v lidech vědomí, že má každý člověk svou důležitou roli, a to především ve spořádaném rodinném životě, přestože se to polovině národa nedaří. Alžběta svou skrytou osobností a svým trvalým úsměvem jakoby říkala „jsem s vámi, patříme do jednoho laskavého společenství britských národů“.