Výše zmíněné plus propracovaný a předvídatelný systém péče „od semínek až po zdravě prospívající ekosystém“, podpořený chytrým marketingem, zřejmě stojí za švédským inovačním úspěchem. Alespoň tak to působilo v uplynulých dnech, kdy zástupci univerzit, Akademie věd, inovačních center a technologických agentur z celého Česka konfrontovali během vědecké mise , organizované českou ambasádou ve Stockholmu, své zkušenosti s know-how švédských kolegů.

Velkým tématem byly samozřejmě finance. Podle zástupce jedné ze zastřešujících organizací, které pomáhají růst švédským start-upům a spin-offům, může být každá dobrá myšlenka komercionalizovaná. Jenže bez chytrých a správně načasovaných peněz by cesta nápadu z laboratoře do praxe plynula mnohem pomaleji. Jak mnohokrát zaznělo: Timing is everything!