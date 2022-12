KOMENTÁŘ: Válek od válu - Alex Švamberk

Minulý týden Válek v televizi Nova bohorovně pravil: „Ony ty výpadky zas tak dramatické nejsou.“ Možná by to měl osobně říci matkám, které stále shánějí pro děti nurofenové čípky a sirupy proti horečce, jichž sice mělo být dodáno do Vánoc sto tisíc balení, ale jaksi se to zatím neprojevilo. Sdělit by to mohl také známému, který oběhal sedm lékáren, než sehnal pro sestru generikum k antibiotiku Zinnat, a dalšímu, který obíhal lékárny kvůli léku proti demenci Aricept. Nemluvě pak o lidech marně shánějících Ophthalmo-framykoin na záněty očí.

Ministerstvo si sice už uvědomilo, že situace je vážná, o čemž svědčí dodávky antibiotik a objednaný Nurofen. Dokonce i ministr, který raději zůstává v pozadí a moc nemluví, se už začal k problému vyjadřovat, ale ukazuje se, že hloubku problémů nechápe a žije někde v úplně jiném světě než dolních deset milionů.

Jinak by v době nedostatku Nurofenu neřekl: „Pokud obvoláte sto lékáren, určitě narazíte na řadu společností, kde bude k dostání.“ Rodiče nemocného dítěte asi nemají čas obvolávat sto lékáren a jezdit si pro lék do jiného kraje. Jestli tolik času na obvolávání lékáren má pan ministr, tak by měl pan premiér začít zjišťovat, co vlastně na úřadu pan Válek dělá. Vlastně s tím by měl začít každopádně místo toho, aby ho jmenovitě chválil.

Je pravda, že letos přišla epidemie respiračních nemocí a chřipky dříve a je zřejmě o něco silnější, ale to by ministerstvo nemělo zaskočit, protože epidemiologové varovali, že po dvou letech pandemie covidu budou epidemie ostatních respiračních nemocí silnější, neboť jsme s jejich původci nepřicházeli do styku. A ministr v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dokonce přiznal, že na ministerstvu už v dubnu jednali o problému, že některé volně prodejné léky - jako Nurofen, jehož je nedostatek na celém světě - nemají alternativu na předpis. Řešit to má novela zákona, která má zajistit, aby distributoři u těchto léků měli vždy zásobu nejméně na šest týdnů, tu ovšem resort zatím nepředložil. A ministr už přiznal, že bude platit nejdřív roce 2024.

Válek dokonce ani nemá pocit, že Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zaspal, i když řekl, že od něj i od příslušného nadřízeného orgánu na ministerstvu čekal „daleko proaktivnější strategii“. Jeho slova jasně ukazují, že nechápe úkol ministra. Ten nemá hodnotit práci ministerstva, má je sám řídit.

Válka na Ukrajině nás poučila, že zajištění bezpečnosti neznamená jen mít vycvičenou a vyzbrojenou armádu a spojence, ale že bezpečnost je širší pojem. Už jsme poznali, že k ní patří energetická bezpečnost, ale stejně tak k ní patří i zabezpečení léky, zejména antibiotiky. Výroba léků v třetích zemích je sice levnější, takže je to z ekonomického hlediska výhodné, líbí se to farmaceutickým firmám, které více vydělají, i ministrovi, jenž si tak libuje v rozpočtové odpovědnosti, že sám navrhl snížit platby za státní pojištěnce. Jenomže tyto úspory jsou kontraproduktivní, když chybí základní léky.

Ministr ovšem měl jiné starosti, rád by prosadil ve zdravotnictví nadstandardy, i když ve vládě z toho velké nadšení nepanuje. Proti jsou i prezident České lékařské komory Milan Kubek a šéf VZP Zdeněk Kabátek, podle nichž není jasné, za co by si měli lidé připlácet. Možná za to, že pro ně budou vždy k dispozici léky, které jsou jinak nedostupné.

Místo řešení krize s léky Válek také před začátkem zimy navrhoval, aby ministerstvo přispívalo dětem na lyžařské kurzy. Sportovat je potřeba, ale těžko si budou moci děti v horském vzduchu užívat zimních radovánek s nedoléčeným zánětem horních cest dýchacích.

O schopnostech pana ministra vypovídá kampaň za očkování proti covidu, která se napřed dlouho avizovala a pak se odložila. Pro dávku vakcíny si přišlo na 400 000 lidí, ovšem nově se nechalo naočkovat jen 6000 osob. Trochu chabý výkon od zastánce vakcín, jemuž se nepodařilo ani dosáhnout větší proočkovanosti proti chřipce.