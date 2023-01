Očima Saši Mitrofanova: Úleva z normálního člověka

Tento vtip mi před mnoha lety vyprávěl pamětník. Přijde prezident Klement Gottwald domů a nemůže najít manželku Martu. Hledá všude, ale nikde není. Nakonec ho napadne podívat se na záchod. A vida, Marta tam skutečně je, jenže co to dělá? Hlavu má ponořenou do záchodové mísy. „Co to vyvádíš?“ - „Ale Klémo, Hana Benešová říkala, že používá na pleť toaletní vodu!“

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov