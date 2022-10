Král se obával, že by mohla propuknout občanská válka, protože napětí ve společnosti bylo v posledních dvou letech značné. Černé košile srpnu 1920 rozpoutaly stávku v továrně Alfa Romeo, která přešla v generální. Když byl v listopadu 1920 zabit v Bologni pravicový radní Giulio Giordani, využili toho k potlačení socialistů a anarchosyndikalistů. Ve volbách v květnu 1921 získala Mussolinim založená organizace Fasci di Combattimento (Bojové svazky) 36 křesel jako součást liberální Národní Unie. Tu záhy opustila, chvíli koketovala se spoluprací se socialisty, ale nakonec se Mussolini rozhodl založit vlastní partaj, kde by byl šéfem.

Poté, co nebyla proti černým košilím nasazena armáda, bylo Mussolininu jasné, že získá moc. Viktor Emmanuel III., který se na jednu stranu bál, že by mohl být svržen, a na druhou si myslel, že takto bude moci lépe Mussoliniho usměrňovat, ho 29. října pověřil sestavením vlády. O den později Mussolini přijel vlakem z Milána do Říma ještě před tím, než do něj vstoupili sqaudristé. Fašisté prošli městem v triumfálním průvodu.