KOMENTÁŘ: Si Ťin-pching jako prezident Mao - Matěj Široký

Strategii nulové tolerance ke covidu a posílení moci jednoho muže neocenila Hongkongská burza, kde se za jeden den velká část akcií propadla o několik procent, a to včetně gigantů jako Alibaba, Baidu, Tencent a JD.com. Investoři mají strach, že současný čínský prezident opustí podporu soukromého sektoru, který jediný může vytvářet aspoň náznak opozice vůči současnému čínskému establishmentu. Samozřejmě čínský soukromý sektor a velké společnosti mají mezi svými akcionáři i čínský stát a Čína kontroluje svou ekonomiku přes systém státních bank. Přesto byla soukromá sféra zatím řízena spíše kapitalistickými principy než marxistickým kolektivismem. Si Ťin-pching se ve svých projevech na sjezdu odvolával na marxismus. Investoři pochopili tento signál, protože i když Čína je v mnohých ohledech kapitalistická země, komunistická strana má své základy v Marxově učení, které vždy může oprášit, aby podpořila své zájmy.

Aby ukázali, že není možné vnímat svět schematicky bipolárně, čínský prezident chce co nejdříve aplikovat ve své zemi ekologickou politiku podobnou Green dealu. Čína má co nejdřív přejít k ekologičtější společnosti a podílet se na boji proti změně klimatu. Strana bude podporovat ekologické inovace, a to zejména rozvoj elektromobility. Možná se na příštím sjezdu z rudé Číny stane Čína zelená. V každém případě i další sjezd bude s největší pravděpodobností pod taktovkou současného čínského prezidenta.