KOMENTÁŘ: Pro čtrnáct - Petr Šabata

Vlastně dobře to pojmenoval premiér Petr Fiala, který vzkázal občanům, aby mysleli na ty, kdo přišli o své blízké a letošní Vánoce pro ně budou nepředstavitelně smutné. „Sdílejme s nimi jejich zármutek a bolest. V této těžké chvíli bychom se měli spojit svou ohleduplností a vzájemným porozuměním, a tím vyjádřit úctu obětem tohoto brutálního zločinu,“ uvedl.

Možná je to představa naivní - vždyť ani jiné tragédie a krize nezměnily zemi na delší čas. Psychiatři vědí, že reakce společnosti na krize má několik etap - od heroické přes idylickou, kdy se lidé semknou a pomáhají, chovají se obdivuhodně, což trvá zpravidla několik týdnů. Pak přijde deziluze. Frustrace, konspirační teorie, hledání viníků, to vše otravuje společnost měsíce, někdy i roky.

Přesto věřím, že úcta k obětem sprosté vraždy nás přiměje, abychom začali upřednostňovat to, co nás spojuje. Že budeme schopni vyměnit odstup a zdrženlivost za větší pochopení, sobeckost za spolupráci. A týká se to i politiků.