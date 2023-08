KOMENTÁŘ: Přísnost musí bejt. Na řidiče - Alex Švamberk

I projíždění na červenou se praktikuje běžně. Zastavit by se sice mělo na oranžovou, pokud to lze udělat bezpečně. Mnozí ale doufají, že hned po spadnutí červené jim průjezd křižovatkou projde, přece nebudou čekat na světlech. Nemluvě pak o jízdě přes železniční přejezd, když už svítí červená.

A když to nejde v protisměru, protože je tam moc velký provoz, tak to vezmou po chodníku, i když tam koloběžky ani kola nesmějí. Například člověk vydělávající si rozvozem jídla má přece naspěch, a tak klidně šlape po chodníku s termotaškou na zádech a místo po chodcích kouká do mobilu, kudy se vydat.