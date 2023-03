KOMENTÁŘ: Povede Macronova umíněnost ke změně režimu? – Matěj Široký

Francouzský prezident Macron se rozhodl i přes odpor odborů, odborné veřejnosti i běžných občanů prosadit důchodovou reformu, jejímž hlavním cílem má být posunutí hranice odchodu do důchodu na 64 let. Kritici reformy upozorňují, že se jedná o kosmetické úpravy, které nic neřeší. Podle státní organizace CNAV v roce 2021 byl reálný odchod do důchodu 63,1 roku. Tato hranice se stále posunuje. V protestech a různých bouřích jde o mnohem víc než o důchodovou hranici. Ve hře je důvěra v celý francouzský demokratický systém.

Foto: archiv autora Matěj Široký