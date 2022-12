KOMENTÁŘ: Pasivní přístup zastavit inflaci nepomůže - Matěj Široký

Inflaci často vnímáme jako zdražování cen zboží v obchodě. To však není úplně přesné. Inflace je hlavně ztráta kupní síly dané měny. Jde tedy především o měnový fenomén. Je ovlivňován především fiskální a měnovou politikou centrální banky. Dnes politici mluví o tom, že za inflaci může hlavně růst cen energií, a to v důsledku války na Ukrajině. Je pravda, že nedostatek energií inflaci podporuje, ale znovu si připomeňme, že jde hlavně o měnový fenomén.

Střední třída si určitě chce spořit. Předmětem úspor jsou často prostředky na důchod. Jelikož v současné vládě nesedí moc ekonomů, zřejmě nevnímají to, že základem všech ekonomických vztahů je důvěra. Pokud nyní lidé přijdou o čtvrtinu úspor na důchod, jen těžko se obnoví důvěra ve stát jako garanta důchodové reformy. Stát pro vytvoření stabilního prostředí zatím nedělá nic.

Optimismus současné rady ČNB v to, že inflace brzy klesne, je poněkud přehnaný. Inflace jistě klesne, ale těžko se vrátí pod inflační cíl. Důvodů je mnoho. I nadále bude růst tlak na zvýšení mzdy. Od nového roku dostanou výrazně přidáno politici a všichni členové silových složek. Má růst také minimální mzda. Zaměstnanci energetických firem taktéž dostanou přidáno a zřejmě jim budou vyplaceny i prémie. Má se přidávat učitelům.

Taktéž ze strany růstu cen není zdaleka vyhráno. Inflace se nyní bude držet níže z důvodu zastropování cen elektriky a plynu. To však jednou skončí. Od prosince zdražily České dráhy o 15 %. Od Nového roku bude mnoho dalších přepravců zvyšovat své ceny. Ceny v zemědělství rostou. Inflace bude běžet dál. Inflace je jak zubní pasta, která se lehce vymáčkne a jen těžko jde opět nacpat dovnitř.

Jak spořit v době, kdy se nejlepší nabídky spořicích účtů pohybují mezi 5 až 6 % a inflace v listopadu dosáhla 16,2 %? Spoření se tak rovná ztrátě 10 %. Pokud by guvernér Michl myslel svou výzvu upřímně, měl by začít problém inflace opravdu řešit. A to se nyní neděje.