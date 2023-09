Je zvláštní, že se stejně jako v dobách marxleninské nadvlády zaštiťují vědou, která je v případě antropocénního vlivu na klima nejistá, a naopak o biologickém rozdílu mezi muži a ženami odjakživa jednoznačná. Pohlaví jsou dvě a žádné operace ani hormony z muže ženu nevytvoří. O to víc překvapuje legální lež britského zákona o rovnosti (2010), jenž umožňuje mužům změnit v rodném listě biologické pohlaví, jako by nestačilo nazývat takové lidi předponou trans a nevnucovat společnosti falešnou identitu. Politický establishment sice vyznává liberalismus, občanská práva, demokracii a svobodu projevu, ale celé armády mladých aktivistů a humanitních vzdělanců úspěšně prosadily do státní správy, školství a do velkých soukromých firem svou ideologii, neuznávají společenský dialog a nehodlají tak jako kdysi pouze přesvědčovat o své pravdě a nechat svobodnou společnost, aby se vyvíjela po svém. Mluví o dezinformacích, ve skutečnosti ale usilují o to umlčet kritiku masové imigrace, transgenderu a naordinované chudoby nulových emisí.