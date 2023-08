KOMENTÁŘ: Na cestě do recese - Alexander Tomský

Vysvětlení naší vysoké inflace je poměrně prosté. Rozhádaná vládní koalice nebyla schopna okamžitě zastavit růst cen energií, čímž by naráz snížila inflaci - a to máme proti jiným státům poměrně malý postcovidový deficit státního rozpočtu (45 procent), téměř všude v Evropě se pohybuje mezi 70 a 100 procenty HDP. Vláda měla okamžitě zavést mimořádnou daň z inflačního výnosu firem, který není výsledkem inovace nebo obchodního talentu. Tím by rozbila oligopol, s nímž antimonopolní úřad zřejmě marně zápasí. Pamatuji si britskou premiérku Margaret Thatcherovou a její bankovní daň z nečekaných zisků přezdívanou „windfall tax“ (zdanění padavek). Pozdě bycha honit. Už jen hrozba takové daně mohla inflaci snížit.

Jestliže u nás z 326 000 Ukrajinců (včetně dětí) jich zhruba 200 000 našlo práci, a samozřejmě mají také spotřebu, tak je náš nulový růst HDP opravdu vážný problém. Představy ministra Stanjury, že hospodářská aktivita vzroste příští rok o 2,3 procenta HDP, je z říše pohádek. Škoda, že neznáme střeva jeho makroekonomického výpočtu, jistě do něj nezapočítal paniku českých občanů, kteří začínají šetřit. Aby dosáhl růstu, musel by snížit celkovou daňovou kvótu a pustit žilou státní správě, propustit alespoň deset tisíc zaměstnanců. Místo toho hodlá vláda „konsolidovat a ozdravit“ státní finance zvýšením daní. To už nemá nic společného s ekonomickým myšlením. To je výsměch zdravému rozumu. A co je na tom nejsmutnější, už jsme to jednou zažili za panování účtaře a neekonoma Miroslava Kalouska. I on během hypoteční krize zvýšil daně a přivodil České republice druhou recesi.