Je to komické; odkud pisatelé berou tuhle jistotu? Petice také neříká, co za co se má vyhandlovat, ale dá se to domyslet. Za ukončení hospodářských sankcí Ruska, vyzbrojování Ukrajinců a uznání okupace jižní Ukrajiny by měl Putin válčení zastavit. Mluvit po devastaci Ukrajiny, desetitisících obětí a milionech uprchlíků o spravedlnosti je víc než absurdní, mrtví totiž nemlčí a vyžadují Putinovu kapitulaci, potrestání válečných zločinců a hospodářské reparace. Petice Čecháčků šermuje mírem a spravedlností, aby svému mnichovanství dodala morální auru.