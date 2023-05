O budoucnosti britské monarchie v různorodé a nesourodé společnosti lze jistě pochybovat, hodně bude záležet, jak se Karel III. k problému postaví. Nestačí vyzývat k věrnosti, jak se právě stalo, lépe je připomínat, co rituál pomazání podle protokolu krále Šalamouna, jak jej popisuje Kniha královská, vlastně znamená, – že se státní moc a laskavost nevylučují. Angličtí monarchové se považovali za potomky krále Davida a proto krále Karla provázel na trůn vznešený chór Händelovy skladby Velekněz Sádok a nejvyšší představitel státní církve jej pomazal posvátným olejem z Olivové hory. Dávní Izraelité dobře věděli, že panovníka nutno podřídit slitovnému a spravedlivému Bohu, jinak hrozí tyranie. Bez židovsko-křesťanské tradice by nevznikl právní stát, soucit a úcta k člověku stvořeného k obrazu Božímu. Má-li mít koruna smysl, měl by král trůnit nad demokratickou vřavou a brzdit progresivistickou nenávist a očerňování národních dějin, aniž by porušil královskou neutralitu. Je to ale vůbec možné?