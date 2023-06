KOMENTÁŘ: Kde jsou Piráty slibovaní IT odborníci? - Alex Švamberk

Kdyby se při přijímačkách používaly počítačové databáze, ve druhém kole by mohlo být hned jasno, na kterou školu zájemce nastoupí, i když splnil podmínky pro přijetí u více škol, protože by u nich uvedl, kterou upřednostňuje. Zdá se to prosté, přesto se tak neděje, i když máme ve vládě Piráty, kteří o sobě tvrdí, že mají IT v malíčku.

Výsledek jejich činnosti v oblasti digitalizace je však tristní. Za půldruhého roku se nic moc nezměnilo, pouze podle rakousko-uherského vzoru rozšířili byrokracii - zřídila se Digitální a informační agentura (DIA).

Místo řešení aktuálních palčivých problémů pirátský ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš minulý týden avizoval, že na nových občanských průkazech nebudou rodná čísla. Důvod, proč se tomu věnuje, je prostý - je kovaný byrokrat. Poslední rozvrh opakovaně odkládaného ukončení používání rodných čísel počítá s tím, že se od roku 2025 nebudou uvádět na občanském průkazu, takže se to musí udělat. Termín je svatý. Co na tom, že Národní ekonomická rada vlády (NERV) nedoporučila ministru pro místní rozvoj pokračovat v útlumu rodných čísel, protože peněz na digitalizaci by se dalo využít smysluplněji.

Zpráva o občanských průkazech bez rodných čísel vyvolala bouři nevole, protože se stále hojně využívají jako jediný univerzální identifikátor. K jejich náhradě NERV podotkl: „Existují závažné pochybnosti, zda takový systém vůbec bude fungovat pro jednoznačnou identifikaci občanů ve všech myslitelných životních situacích.“ Nesmí se zapomínat, že může nastat blackout nebo vypadnou mobilní a počítačové sítě a elektronické údaje nebudou k dispozici. A v tu chvíli je potřeba mít k dispozici dokument s jednoznačným identifikačním údajem, jako je právě rodné číslo.

Když se objevila analýza, že by vše vyšlo na 56 miliard korun, Bartoš sumu hned zpochybnil. Podle něj je nadsazená, protože analýza vyčíslovala, na kolik by přišlo rušení rodných čísel, zatímco on plánuje rodná čísla jen utlumovat. Jaký je v tom rozdíl, nevysvětlil. Kolik bude stát ono utlumení, ovšem neví. Pracuje se však na tom, aby byl co nejdřív získán kvalifikovaný odhad.

Pod tlakem Bartoš opustil pevnou obranu a začal se kroutit jako had. Na termínu prý nelpí, je ochoten o něm jednat, ale hlavně vše spadá pod ministerstvo vnitra, takže za nic nemůže. Digitalizace ovšem spadá pod jeho ministerstvo.

Jak vidno, Piráti nejsou žádné štiky v bahnitém politickém rybníku, jak se zdálo z jejich působení v opozici. V klidných vodách u dna se jim naopak líbí. Hlavně však vyšlo najevo, že nejsou žádní odborníci na IT, jak tvrdili. To by to u nás vypadalo lépe. Možná by měli vyrazit do Estonska nabrat zkušenosti, pomoc s digitalizací nabízí všem, jak soukromým subjektům, tak státním.

Digitalizace má být jedním z klíčů k úsporám, měla by vést ke snížení počtu zaměstnanců na úřadech. Situace s podporami a důchody však působí, že se spíš budou muset úředníci přijímat.