KOMENTÁŘ: Kam se řítí svět? - Alexander Tomský

Díky pokroku medicíny světu vládnou starci. Dva vyšinutí osmdesátníci budou v Americe zanedlouho zápasit o prezidentské křeslo a o moc lepší to není ani v jiných velkých státech. Prezidentovi Brazílie je sedmdesát sedm, prezidentovi Pákistánu sedmdesát čtyři, premiérovi Indie dvaasedmdesát a diktátorům Ruska i Číny sedmdesát. Politická moc jistě státníky omlazuje, ale do jaké míry bystří zkostnatělý rozum a umožňuje prozíravý pohled na svět, to nevíme, a vzhledem k pochybnostem by neškodilo, kdyby přece jen existoval nějaký věkový limit.

Foto: archiv A. Tomského Alexander Tomský