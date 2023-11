KOMENTÁŘ: Hradní věrchuška - Alex Švamberk

Kancelář na vyjmutí své šéfky z povinnosti hlásit kontakty trvala ještě koncem dubna, když už byl prezidentem Petr Pavel. Až poté, co se případ medializoval v Právu, kancelář otočila: „Výjimku pro Hrad ze zákona o lobbingu nechceme a nepotřebujeme,“ uvedla na síti X.

Že by se Vohralíkové taková výjimka líbila, je celkem pochopitelné. On nikdo nechce mít všechny své kroky pod dohledem a uvádět každý kontakt, i když se ničeho nedopouští. Pak by si ovšem měla vybrat jinou práci.

Výjimku pro Hrad ze zákona o lobbingu nechceme a nepotřebujeme. Žádal o ní předchozí kancléř v předchozím roce, pro pořádek. — Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) November 20, 2023

Jenomže ono nejde jen o jednu jedinou osobu, která si neuvědomila, co si může dovolit chtít a co už je příliš. Byť i to je s podivem u tak zkušené úřednice, která byla vedoucí Kanceláře Senátu a ředitelkou odborných útvarů někdejšího premiéra Jana Fischera.

Na kauzu reagoval i bývalý diplomat a právník Petr Kolář, který pomáhal Pavlovi s kampaní a žádnou oficiální funkci nemá. Rovnou se pustil do deníku Právo, že šíří dezinformace a plete si hrušky s jablky. Zmiňoval se dokonce o omluvě. Když mu v konverzaci na síti X odpověděl Ivan Gabal, že na webu Hradu to ještě není, Kolář mu odpověděl, že to vyřídí Vítkovi (novému mluvčímu Hradu a jeho jmenovci Vítu Kolářovi - pozn. red.), aby to tam zařadil.

Vyřídím Vítkovi 😉 — Petr Kolář🇨🇿🇪🇺🇺🇦🇺🇸🇨🇦🇬🇧🇮🇱 (@PetrKol15555896) November 21, 2023

To zrovna nevypadá, že Petr Kolář nemá s Hradem nic společného. Pavel se přitom po svém zvolení dušoval, že Kolář žádnou funkci mít nebude, a jediný „kolář", který bude na Hradě bude „protokolář".

Kolářovo zapojení je mnohem vážnější než přání Vohralíkové. Petr Kolář totiž není jen zkušený bývalý diplomat, velvyslanec ve Švédsku, v Irsku, v USA nebo v Rusku a také bývalý náměstek ministra zahraničí. Tento přítel na telefonu je od roku 2014 spolupracovníkem americké lobbistické a právní firmy s globální působností Squire Patton Boggs, která lobbovala nejen pro jednotlivá americká velkoměsta, ale i pro chemický, těžařský a energetický průmysl, pro leteckou dopravu nebo zbrojovku Raytheon.

Jako by to připomínalo něco z nedávných dob, i když jména aktérů jsou jiná. Už tam není kancléř bez bezpečnostní prověrky a nelobbuje se za Čínu a Rusko v naivní snaze získat investice z těchto zemí nebo proniknout na jejich trhy, aby se pomohlo naší ekonomice. Nikdo není - naštěstí - spjat s Lukoilem, ale člověk by rád věděl, že se nelobbuje za nikoho.

Ještě víc by si však přál, aby kancelář skutečně fungovala a nebyli jsme svědky trapáren, kdy prezidenta k setkání se staronovým slovenským premiérem Robertem Ficem musela údajně přesvědčovat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Možná prezidentovi nebylo příjemné se setkávat s Ficem, což je osobně pochopitelné, ale státník, který navíc reprezentuje zemi v zahraničí, musí spolknout ropuchu a udělat to v zájmu země. Kolář by mu to mohl vysvětlit místo komentování kauzy se zákonem o lobbování.