KOMENTÁŘ: Gordický uzel cen potravin čeká na svého Alexandra - Alex Švamberk

Cena cukru na pultech stoupla od září do prosince podle Českého statistického úřadu o 77 procent z 18,21 koruny na 32,23. Protože hodně lidí nakupuje v akcích, je zajímavé se podívat i na růst cen v nich, což monitoruje Česká distribuční.

Ministr zemědělství byl vývojem cen zaskočen a písemně vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru. Člověk by však od ministra čekal více než překvapení a apelativní vyjádření „přijde mi minimálně nemorální, aby v době, kdy naše obyvatele trápí zdražování potravin a domácnosti si utahují opasky, supermarkety takto zvyšovaly své obchodní přirážky“. Výzvu, kdy „obchodní řetězce plánují snížit spotřebitelskou cenu na odpovídající a rozumnou výši“, Prouza odmítl. Obvinil ministra z nelegální snahy o určování cen. Podle něj cenu zvýšili dodavatelé.

Zpracovatelé si zase stěžují, že ceny zvyšují zemědělci, přičemž na potravináře tlačí obchodní řetězce. Zemědělci se brání, že na produkci prodělávají. Každý říká, já nic, já muzikant, ale kapela tvořená zemědělcem, zpracovatelem a prodejcem neladí. Z jejich dohadů je jasné, že řešení bude v nedohlednu a doplatí na to spotřebitel. Cena přestává být hodnotou zboží vyjádřenou v penězích, ale sumou, kterou je ještě spotřebitel ochoten zaplatit. Oligopolní trh, kde každé části řetězce dominuje několik velkých společností, které využívají svého postavení, je extrémně pokřivený. Pracuje se dvěma cenami, kromě běžné a vysoké prodejní je tu ještě cena, za které se prodává zboží v akci. Vysokou cenu platí jen ti, kteří nemají čas na akce čekat nebo je sledovat. Akce jsou však důležité nejen pro obyvatele, co mají hluboko do kapsy, ale i pro prodejce - lákají na ně zákazníky a doufají, že si pak půjdou koupit i další zboží. Prodejci kvůli nim tlačí na výrobce, aby jim prodávali levněji, protože nechtějí tratit, ovšem velcí producenti jim nemusejí vycházet vstříc.