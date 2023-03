KOMENTÁŘ: Důchodové demagogie - Matěj Široký

Zde se dostáváme k jádru věci. Není až tak důležité, jak moc je důchodový systém v přebytku nebo naopak dluhu. Vláda i opozice by měly najít hlavně odpověď na klíčovou otázku, která zní: kolik jako společnost chceme našim starším občanům přispívat na důchody z HDP? To je zásadní politická otázka, ve které by měli mít všichni, co zasahují do debaty o důchodech, jasno. V rámci tohoto čísla by se pak teprve měly řešit následné valorizace, odvody do sociálního pojištění i nastavení důchodového systému z hlediska základu důchodu a jeho zásluhové části.